الإمارات تصدر لائحة تخصصات الإقامة الذهبية.. تعرف عليها

أصدرت الإمارات اللائحة التنفيذية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب، متضمنةً أكثر من 50 فئة من التخصصات تمنح لهم الإقامة الذهبية، وفقاً لصحيفة "الخليج".



وتمنح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، تصريح الإقامة الذهبية للعلماء والمهنيين المتخصصين لمدة عشر سنوات، في حال استيفاء الشروط والضوابط المحددة.



ويندرج ضمن هذه الفئة العلماء والباحثون ذوو الإنجازات والتأثير العالي في مجالهم، وذلك بناءً على توصية من مجلس علماء الإمارات.



كما تشمل كبار علماء ورجال الدين من ذوي الإسهامات والتأثير العالي، بناءً على توصية من وزارة الثقافة والشباب أو الجهات المحلية المختصة.



وتتضمن الفئة نخبة المتخصصين في مجالات الصناعة والثورة الصناعية الرابعة، بناءً على توصية من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أو الجهات المحلية المختصة.



إضافةً لنخبة المتخصصين في المجالات الصحية، بناءً على توصية من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهات المحلية المختصة.



ونخبة المتخصصين في المجالات التعليمية، بناءً على توصية من وزارة التربية والتعليم أو الجهات المحلية المختصة.



وتشمل الفئة العمالة الماهرة من المتخصصين في المستويات المهنية العليا، حسب التصنيف المهني المعتمد في وزارة الموارد البشرية والتوطين.



ويشمل ذلك التصنيف المهني الرؤساء والمديرون التنفيذيون في المستوى المهني الأول، والاختصاصيون في المستوى المهني الثاني ويبلغ عددهم أكثر من 50 تخصصاً، وفق ما يلي:



- الاختصاصيون في العلوم (الفيزيائيون والفلكيون والاختصاصيون في علوم المناخ، والاختصاصيون في الرياضيات والعلوم الاكتوارية والإحصاء، والاختصاصيون في العلوم الحياتية والبيئة وعلوم الأوبئة، وعلوم الزراعة وغيرهم).



- الاختصاصيون في الهندسة وتشمل (التخصصات الحيوية مثل الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر والاتصالات وهندسة الصناعة والإنتاج والتعدين والبيئة وهندسة الروبوتات والتكنولوجيا الحيوية والمعماريين ومخططي المدن وغيرهم).



- الاختصاصيون في الصحة (الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والاختصاصيون في التمريض واختصاصيو معالجة السمع والنطق والبصر والعلاج الطبيعي والتغذية وغيرها من التخصصات الصحية الحيوية).



- الاختصاصيون في التعليم العالي والعام والتعليم المهني ومطورو المناهج التعليمية وأساليب التدريس والتقييم المتقدمة وتعليم الموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.



- الاختصاصيون في الأعمال والإدارة (المستشارون في المجال المالي والاستثمار والمحللون الماليون والتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي وغيرهم).



- الاختصاصيون في تكنولوجيا المعلومات (محللو ومطورو البرمجيات والتطبيقات، والمتخصصون في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات).



- الاختصاصيون في القانون والاجتماع والثقافة (المحامون والقضاة والاقتصاديون، والاختصاصيون في علم الاجتماع والفلسفة والسياسة والتاريخ، والمؤلفون والصحفيون واللغويون، الفنون التشكيلية، والموسيقيون والمغنون والمخرجون والممثلون والمذيعون).