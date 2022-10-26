العراق: السوداني يطلب من البرلمان جلسة للتصويت على تشكيلة الحكومة

طلب رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد شياع السوداني، عقد جلسة برلمان، الخميس المقبل، لتقديم برنامجه الحكومي وكابينته الوزارية للتصويت، وفق كتاب رسمي.

وحسب الكتاب فإنّ السوداني لم يرسل بعد أسماء أعضاء حكومته المقترحين حتى الآن.

وفي حالة التصويت على السوداني وحكومته، ستنتهي رسمياً مهام الحكومة المنتهية ولايتها التي يرأسها حالياً، مصطفى الكاظمي، بعد عام من الانتخابات المبكرة، وثلاث أعوام من بداية التـ. ـظاهرات التي أسقطت حكومة عادل عبد المهدي.

وتم تكليف السوداني بتشكيل الحكومة في الثالث عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، بعد صـ. ـراعات مريرة تطورت إلى اشتـباكات بين القوى المتنافسة على تشكيل الحكومة، وتأخير أدى إلى انسداد سياسي عميق في البلاد.