وفد لبناني إلى سوريا لمناقشة ترسيم الحدود البحرية

أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الاثنين، عن إرسال وفد إلى العاصمة السورية دمشق، يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا.

وجاء في بيان للرئاسة اللبنانية على "تويتر" أن "الرئيس اللبناني، ميشال عون، كلّف نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، ترؤس الوفد اللبناني إلى دمشق، لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في سوريا، بهدف مناقشة مسألة الترسيم البحري بين البلدين الشقيقين".



كما أشار البيان إلى أن الوفد اللبناني "يضم كل من وزير الخارجية والمغتربين، عبد الله بوحبيب، ووزير الأشغال العامة والنقل، علي حمية، والمدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، وعضوي مجلس إدارة هيئة قطاع النفط، وسام شباط ووسام ذهبي".

يضم الوفد اللبناني: وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، ووزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، والمدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم، وعضوي مجلس إدارة هيئة قطاع النفط السيدين وسام شباط ووسام ذهبي.وكان وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب، قد صرح في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن لبنان يدرك رغبة سوريا في ترسيم الحدود البحرية، ويمكن لروسيا أن تتوسط في ذلك.

وكان مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أعلن أن روسيا تستطيع لعب دور الوسيط في مسألة ترسيم الحدود البحرية السورية اللبنانية، في حال تطلب الأمر".

وقال لافرينتيف: "بالنسبة للحدود اللبنانية السورية على وجه التحديد، نعم هناك طلب من الجانب اللبناني لنقدم الوساطة، وسنحاول بالطبع العمل في هذا الاتجاه".