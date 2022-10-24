عائد سندات الخزانة البريطانية إلى تراجع
انخفض العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات مع استعداد المملكة المتحدة لاختيار رئيس وزراء جديد.
وبلغت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات اليوم الاثنين عند أدنى مستوى لها منذ الإعلان عن الميزانية المصغرة لرئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس، ما أدى إلى اضطراب الأسواق في 23 أيلول/ سبتمبر.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يبدو فيه أن وزير المالية السابق ريشي سوناك سيصبح رئيس الوزراء الجديد.
أعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون أمس الأحد انسحابه من سباق زعامة حزب المحافظين.
ويمهد انسحاب جونسون من سباق رئاسة الوزراء الطريق لريشي سوناك، وزير الخزانة الأسبق، الذي أعلن رسمياً ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا.
وعانت بريطانيا من اضطرابات خلال الأيام الماضية بعد إعلان خطة تحفيز مالية لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، قبل أن تعلن التراجع عنها بضغط من المعارضين للخطة وتراجع الأسواق المالية.
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