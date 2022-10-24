أمطار غزيرة تغرق شوارع العاصمة دمشق

شهدت العاصمة دمشق هطولاً مطرياً غزيراً مصحوباً بعواصف رعدية, حيث تفاجأ سكان العاصمة السورية بأمطار غزيرة غمرت السوارع ابتداءاً من بعد ظهر أمس الأحد.

وقال مدير الصيانة في محافظة دمشق جمال ابراهيم لشام إف إم”: أدت العاصفة المطرية التي شهدتها مدينة دمشق إلى إغلاق عدد من المصارف المطرية وفتحات الصرف الصحي، نتيجة تجمع الأوساخ وأوراق الشجر، ما أدى إلى تجمعات للمياه في بعض الشوارع.

فيما بقيت أنفاق المدينة سالكة بشكل كامل، وستتم إعادة تنظيف وتعزيل المصارف المطرية يوم غد تجنباً لتكرار حدوث أي تجمعات للأمطار خلال الأيام المقبلة.