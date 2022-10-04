الموافقة على تنفيذ مشاريع تذكرة السفر الإلكترونية والفوترة الإلكترونية

وافقت اللجنة الحكومية المعنية بإستراتيجية التحول الرقمي في اجتماعها أمس برئاسة حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ عدد من المشروعات المتعلقة باستكمال إنجاز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات في عدد من الوزارات، كما وافقت على إضافة ملياري ليرة سورية لاعتمادات الوزارات المعنية في موازنة العام القادم للبدء بإنجاز هذه المشروعات.

وشملت المشروعات البدء بإنجاز تذكرة السفر الإلكترونية والفوترة الإلكترونية وإعداد دراسة لرقمنة أعمال الجهاز المركزي للرقابة المالية وأتمتة عمليات القبابين الإلكترونية التابعة للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وأتمتة إجازات الاستيراد والمنصة الإلكترونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى بناء القدرات الفنية التخصصية في وزارة الاتصالات والتقانة.

وشدد عرنوس على أهمية المتابعة المستمرة من جميع الوزارات لإستراتيجية التحول ووضع المشروعات بالخدمة، وفق البرامج الزمنية المحددة بهدف تبسيط الإجراءات وإعداد قاعدة بيانات مركزية في كل قطاع، مؤكداً ضرورة أن تكون أولوية التنفيذ للمشاريع الواردة في خطة الوزارات والمرصود لها اعتمادات، وأهمية التنسيق المستمر مع وزارة الاتصالات والتقانة، فيما يخص المشروعات المطروحة لإنجاز التحول الرقمي، وفقاً لاختصاصات كل وزارة والخدمات التي تقدمها.

من جهته قدم وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب عرضاً لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي في الوزارات والمراحل التي وصل إليها كل مشروع والإجراءات اللازمة لتذليل أي عقبات أمام تنفيذ الإستراتيجية، حيث شملت المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع الحوسبة السحابية ومنظومة المشتريات الحكومية وإدارة العمليات التجارية وإدارة التصريح الإلكتروني لنقل البضائع ومنصة المستثمرين وأتمتة السجل الصناعي والصحي والضريبي والتجاري وتمكين الحوكمة وتحفيز العاملين في مشاريع التحول الرقمي