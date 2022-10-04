فتاة عراقية تخطف شاباً يمنياً لإرغامه على الزواج منها

أفاد مصدر أمني عراقي، الاثنين بأن قوة من مكافحة الإجرام حرّرت شاباً "يمني الجنسية"، كان مختطفاً لدى فتاة عراقية تقطن بمنطقة جانب الكرخ في العاصمة بغداد.

وفي التفاصيل، قال المصدر لوكالة الأنباء العراقية إن "مديرية مكافحة الإجرام، كانت تبحث منذ أيام عن شابٍ يمني، دخل إلى العاصمة بغداد، واختفى عقب ذلك، بعد أن تلقت السلطات المعنية، بلاغاً من ذويه بشأن اختفائه".

وأضاف أن "معلومات التحري، قادت إلى اقتحام أحد المنازل في منطقة الكرخ، إذ تبين أن فتاة عراقية تبلغ من العمر 33 عاماً، استدرجت الشاب اليمني عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، للقدوم إلى العراق، واحتجزته في منزلها".

وأشار المصدر إلى أن "الفتاة كانت تحاول إرغام الشاب على الزواج منها، علماً أنه يبلغ من العمر 17 عاماً، ويسكن مع عائلته الثرية في الأردن لغرض الدراسة".

وأكد أن " مكتب مكافحة الاتجار بالبشر اعتقل الفتاة، بعد تلقيه بلاغاً بإخفاء الشاب اليمني"، مبيناً أن "التحقيقات ما زالت مستمرة، عن كيفية وصول الشاب إلى بغداد، وتفاصيل خداعه، وطريقة الاحتجاز، وفيما إذا كان هناك أشخاص ساعدوا الفتاة في تنفيذ جريمتها".