غرام الذهب مستقر على 215 ألف ليرة سورية
استمرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في سورية بضخ رسائلها التحذيرية لإلزام الصاغة بالتسعيرة الرسمية الصادرة من قبلها.
ووفقا لنشرة أسعار الذهب فقد حافظت الأونصة الذهبية السورية على سعر قدره 8 و354 ألف ليرة سورية وفقاً لسعر الأونصة العالمي البالغ 1618 دولار.
وفي أسعار الغرامات، فقد بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 215 ألف ليرة سورية، في حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط 184 ألف و286 ليرة سورية .
أما بالنسبة لليرات الذهبية، فقد وصل سعر الليرة عيار 21 قيراط الى مليون و800 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط مليون و878 ألف ليرة سورية.
وأما الليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها مليون و800 ألف ليرة سورية بينما بلغ سعر الليرة الرشادية سعراً قدره مليون و608 ألف ليرة سورية وفي أسعار الفضة فقد بقي سعر غرام الفضة الخام 28 ألف ليرة
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