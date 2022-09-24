ترامب: الولايات المتحدة ذاهبة إلى الجحيم

صرّح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بأنّ الولايات المتحدة “ذاهبة إلى الجحيم”، وبأنّ “البلاد بحاجة إلى زعيم قوي، وإلاّ فلن تنجو”.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، إنّه شهد “تغييرات جذرية” منذ نهاية رئاسته، مضيفاً أنّ “البلاد ذاهبة إلى الجحيم، والأمة في حالة تدهور وفوضى”، ومعتبراً أنّ “البلاد لن تستمر في العيش إذا بقيت على هذه الحالة”.

ووفقاً له، فإنّ الرئيس الحالي جو بايدن “أظهر ضعفاً على المسرح العالمي”، معرباً عن اعتقاده بأنّ “الولايات المتحدة تحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى رئيس قوي للتعامل مع قادة العالم الحاذقين والأذكياء مثل الرئيس الصيني شي جين بينغ”.

وأضاف ترامب: “أريد أن أرى شخصاً رائعاً، سواء كان جمهورياً أم ديمقراطياً. أفضّل أن أراه يحقق نجاحاً لا يصدق، حتى لو كان ذلك يعني حملة أكثر صعوبة وربما حتى هزيمة”.

وفي وقتٍ سابق، أكّد ترامب أنّ ارتباك بايدن سيقود البلاد إلى “الجحيم”، مضيفاً: “لسوء الحظ، لدينا رئيس لا يدرك على الإطلاق ما يحدث، فهو يصافح الهواء، يتجول في حيرة من أمره. أقول لكم إنّه ليس من الجيد اتباع أوامر أرنب عيد الفصح”.

كذلك، أشار بايدن في تصريحات سابقة له إلى إخفاقات إدارة الرئيس الأميركي الحالي، معتبراً أنّ “الولايات المتحدة لم تعد محترمة في العالم”.