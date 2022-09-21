مسلح يحتجز رهائن في بنك بجورجيا مطالباً بمليوني دولار

21-09-2022

مسلح يحتجز رهائن في بنك بجورجيا مطالباً بمليوني دولار

أفاد مسؤولون أن الشرطة في جورجيا تمكنت من تحرير 14 رهينة بعد أن احتجزهم مسلح في أحد المصارف في كوتايسي، ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وقال بيان لوزارة الداخلية في الدولة الواقعة على البحر الأسود "تم الافراج عن جميع الرهائن الـ14 واعتقال الخاطف".

وذكرت الشرطة في وقت سابق الثلاثاء أن مسلحا احتجز رهائن داخل فرع لـ"بنك جورجيا" في المدينة التي يقطنها نحو 150 ألف شخص في وسط جورجيا، وطالب بمبلغ كبير من المال مقابل الإفراج عنهم.

وأضافت الوزارة أنها فتحت تحقيقا في "احتجاز رهائن وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني".

وكانت محطة "متافاري" التلفزيونية المستقلة قد بثت مقطع فيديو صوره أحد الرهائن بهاتفه وأظهر تفخيخ مدخل المصرف بعبوات ناسفة.

وقال الرهينة إن الخاطف هدد بأن هذه العبوات "ستنفجر في حال تم فتح الباب".

وأظهر مقطع فيديو آخر محتجز الرهائن ملثما ومرتديا زيا عسكريا داخل البنك.

وسُمعت امرأة رهينة تقول "إنه يطالب بمليوني دولار في غضون ثلاث ساعات، لديه قنبلة يدوية وهناك عبوات سوف تنفجر".

وفي  تشرين الأول عام 2020 احتجز مسلح 43 شخصا كرهائن في أحد فروع "بنك جورجيا" في مدينة زوغديدي غرب البلاد، وقد تمكن من الفرار بكمية غير محددة من المال بعد إطلاقه سراح الرهائن، ولم يتم اعتقاله أبدا.

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