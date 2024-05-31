31-05-2024
أقدمت على قتل زوجها بدس السـم له
نتيجة التحقيقات التي قامت بها إدارة الأمن الجنائي بجريمة مقتل المدعو (رامز . م) الذي تـ.وفي تحت تأثير التسـ.مم بمواد سـ.مية ، تم الاشتباه بزوجته المدعوة (رغداء . ر) وبالتحقيق معها اعترفت بإقدامها على دس مادة السـ.م في الطعام الذي قدمته لزوجها أثناء زيارتهما لمنزل ذويه في محافظة اللاذقية وذلك بسبب خلافات شخصية ومادية بينهما خاصة بعد قيامه ببيع منزلهم نتيجة خسائره المستمرة بألعاب المراهنات عبر الشبكة وأنها سبق وأن حاولت وضع سـ.م لزوجها لكنها فشلت في المرة الأولى بسبب إسعافه إلى المشفى وإنقاذه حينها.
تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقها وتقديمها إلى القضاء المختص.
وزارة_الداخلية_السورية
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