*طرق التخلص من عصبية الطفل



هنالك العديد من الطرق التي تساعد على التخلّص من عصبية الطفل، ومنها ما يأتي:

_تعليم الطفل المفردات التي تساعده على التعبير عن شعوره بدلاً من الصراخ والضرب، وتشجيعه على التعبير عن غضبه.

_إيجاد طريقة فعّالة لتهدئة الطفل وتفريغ غضبه، مثل: ضرب الوسادة، وتسديد الكرة في السلة وما إلى ذلك، واستخدامها فقط في حال ساهمت في تهدئته.

_تخصيص مكان للسيطرة على الأعصاب واستخدام المهدئات الآتية مثلاً: الكتب، والموسيقى، والأقلام، والورق.

_تحسين المزاج من خلال تطوير هوايات الطفل، مثل: الرسم، أو الكتابة، أو الغناء، أو الرقص أو غيرها.

_ممارسة تمرين التنفس عند الشعور بالغضب، من خلال استنشاق الهواء ببطء مع العدّ لخمسة، وحبسه مع العدّ إلى ثلاثة، ثمّ إخراج الهواء بنفس الطريقة، فذلك يشعره بالراحة.

_تقديم الحنان للطفل كالقبلة والعناق حتى يتمكن من التعبير عن مشاعر الغضب بشكل صحيح.

_تجنّب الشعور بالغضب أمام الطفل، وعدم معاقبته بالضرب.

_وضع قواعد محدّدة للغضب، وتحديد الأمور التي يمكن فعلها والتي لا يمكن فعلها أثناء الشعور بالغضب، ففي حال عدم التزامه بذلك يتمّ معاقبته مثلاً بمنعه من امتيازات معينة، وعند التزامه يجب مكافأته.

*علامات تدل على عصبية الطفل:

_يجب معالجة العلامات والظواهر التي تزيد من عصبية الطفل، ويمكن ذكر بعضها بالنقاط الآتية:

_عدم قدرة الطفل على الحفاظ على صداقاته بسبب الغضب والعصبية، أو عدم تطوير علاقة سليمة مع أفراد العائلة.

_تعطّل الحياة العائلية بسبب عصبية الطفل، مثل: الانقطاع عن الأنشطة الترفيهية، أو الحرمان من النزهات، أو عزله عن أقرانه، ممّا قد يؤدي إلى تطوير العدائية وزيادة المشكلة.

_التعبير عن الغضب بطريقة لا تناسب العمر، فمثلاً الاستلقاء على الأرض والركل بالقدمين لا يناسب ذوي الثماني سنوات.

*أسباب عصبية الطفل:

يوجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى العصبية لدى الأطفال، ومنها: تقلّب المزاج الذي يؤدي إلى فقدان السيطرة على النفس وزيادة العدوانية، والإصابة بالأمراض الذهانية كالفصام، واضطراب السلوك، ووالإصابة بعدّة حالات طبية كالصرع.