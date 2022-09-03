ألمانيا تعلق بأنه لا تعليق لديها حول وقف تدفق الغاز الروسي..!

قال المتحدث باسم وزير الاقتصاد الألماني: ليس لدينا تعليق على إعلان غازبروم وقف تدفقات الغاز عبر نورد ستريم1 لكننا شهدنا بالفعل عدم موثوقية روسيا

واضاف نحن مستعدون على نحو أفضل من الأشهر السابقة، كما أن مستويات تخزين الغاز عند 84.3% ما يشير إلى أن مستهدفنا لشهر أكتوبر سيتحقق في الأيام الأولى من سبتمبر

وكانت شركة غازبروم الروسية قد أعلنت إغلاق خط نورد ستريم واحد الذي ينقل الغاز لأوروبا إلى أجل غير مسمى



المصدر:cnbc عربية