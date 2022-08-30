الكشف عن عملية سلب بمبلغ ( 90 ) مليون

لدعى صاحب (مسلخ فروج ) إلى شرطة ناحية المليحة بريف دمشق بإقدام أشخاص مجهولين على سلب عامل لديه وهو زوج شقيقته ويدعى (احمد. ش) أثناء قيامه بتوصيل مبلغ وقدره تسعون مليون ليرة سورية إلى أحد المكاتب في دمشق حيث تعرض للضـ.رب المبرح على طريق الغوطة الشرقية وسـ.لبه المبلغ وتم إسعافه إلى مشفى المجتهد لتلقي العلاج.

ومن خلال التحقيق بالحـ.ادثة تبين أن الرضـ.وض والجـ.روح بجسم المصـ.اب المدعو (احمد) لا يقابلها أي علامات في لباسه تدل على حدوثها مما أدى لإثارة الشبهات بأن الحـ.ادثة مفتعلة، وبعد تلقيه العلاج تم إحضاره إلى مركز الناحية، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على فبركة عملية سـ.لب بالاتفاق مع عاملين في المسلخ هما المدعوان (احمد. ك) و(اسعد . ح) حيث قاما بضـ.ربه وإسعافه بالاتفاق معه وذلك بهدف سرقة المبلغ المالي المذكور من صاحب المسلخ،تم إلقاء القبض على المذكورين وبالتحقيق معهما اعترفا بالتخطيط لعملية سـ.لب وهمية وإخفاء المبلغ ضمن مستودع في المسلخ.

تم استرداد المبلغ كاملاً وسلم إلى صاحبه أصولاً، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية