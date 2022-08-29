بوتين: الدول الإسلامية شريك تقليدي لنا

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الدول الإسلامية شريك تقليدي لروسيا في حل القضايا العالمية.



وقال بوتين في برقية للمشاركين في قمة قازان العالمية للشباب نشرت على موقع الكرملين اليوم وفقاً لوكالة تاس: “دول العالم الإسلامي هي شريكنا التقليدي في حل العديد من القضايا الملحة في الأجندة الإقليمية والعالمية وفي الجهود المبذولة لبناء نظام عالمي أكثر عدلاً وديمقراطية”.

وأضاف بوتين: “من المهم أن يشارك الشباب بشكل متزايد في مثل هذا التفاعل البناء متعدد الأوجه وإن اختيار قازان عاصمة للشباب لمنظمة التعاون الإسلامي يؤكد المستوى العالي لعلاقات روسيا مع هذه المنظمة”.



وأعرب عن ثقته في أن القمة التي تجري في الفترة بين الـ 27 والـ 30 الشهر الجاري ضمن فعاليات “قازان.. عاصمة الشباب لمنظمة التعاون الإسلامي 2022” ستسهم في تعزيز التفاهم المتبادل والثقة بين شعوب روسيا والدول الإسلامية.