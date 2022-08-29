يبلغ عدد سكان الأرض الحالي حوالى 7.8 مليار نسمة (ديسمبر / 2020)،

المصدر: Animal Planet.

بالنسبة لمعظم الناس، هذا رقم كبير. وهذا كل شيء...

ومع ذلك، من حيث النسبة المئوية، يمكن تقديرها من منظور أكثر قابلية للإدارة البشرية.

التحليل التالي أسهل نسبيًا في الفهم.

من هذا المجموع 100٪:

- 11٪ في أوروبا.

- 5٪ في أميركا الشمالية.

- 9٪ في أميركا الجنوبية.

- 15٪ في إفريقيا.

- 60٪ يعيشون في آسيا.

- 49٪ يعيشون في الريف.

- 51٪ يعيشون في المدينة.

- 12٪ يتحدثون الصينية.

- 5٪ يتحدثون الإسبانية.

- 5٪ يتحدثون الإنجليزية.

- 3٪ يتحدثون العربية.

- 3٪ يتحدثون الهندية.

- 3٪ يتحدثون البنغالية.

- 3٪ يتحدثون البرتغالية.

- 2٪ يتحدثون الروسية.

- 2٪ يتحدثون اليابانية.

- 62٪ يتحدثون لغتهم الأم.

- 77٪ لديهم منازل خاصة بهم أو مستأجرة.

- 23٪ ليس لديهم سكن.

- 21٪ يستهلكون سعرات حرارية أكثر من اللازم.

- 63٪ يأكلون ثلاث وجبات كاملة.

*- 15٪ يعانون من سوء التغذية، تناولوا الوجبة الأخيرة، لكنهم لم يذهبوا إلى الوجبة التالية.

- 48٪ تكلفة المعيشة اليومية أقل من 2.00 دولار.*

- 87٪ لديهم مياه شرب.

- 13٪ يفتقرون إلى مياه الشرب و/أو لديهم فقط مصدر مياه ملوثة.

- 75٪ يمتلكون هواتف محمولة.

- 25٪ لا يملكونها.

- 30٪ لديهم اتصال بالإنترنت.

- 70٪ فشل في الاتصال.

- 7٪ تلقوا تعليمًا جامعيًا.

- 93٪ لم يلتحقوا بالجامعة.

- 83٪ يستطيعون القراءة.

- 17٪ أمّيون.

- 33٪ مسيحيون

- 22٪ مسلمون

- 14٪ هندوس.

- 7٪ بوذيون.

- 12٪ من الديانات الأخرى.

- 12٪ ملحدين.

- 26٪ تحت سن 14 سنة.

- 66٪ ماتوا بين سن 15 و64.

-8٪ فوق 65.

إذا كان لديك منزل خاص بك (أو إيجار)، وتتناول 3 او أكثر من الوجبات في اليوم وتشرب الماء النظيف، ولديك هاتف محمول، ويمكنك تصفح الإنترنت والذهاب إلى الكلية، فأنت جزء من مجموعة متميزة

(أنت تقع في فئة *Global Elite* من *أقل من 7٪* من سكان العالم).

في ظل الظروف الحالية، من بين 100 من سكان الكوكب، يمكن لثمانية فقط أن يعيشوا أو يتجاوزوا 65 سنة