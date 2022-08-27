موسم الزيتون مبشر ومحافظة اللاذقية في المقدمة

توقعت مديرة مكتب الزيتون عبير جوهر، أن يكون إنتاج محصول الزيتون لهذا الموسم جيد، فمن المحتمل أن يصل لحوالي 820 ألف طن.

وأضافت جوهر في تصريح صحفي أن نحو 123 ألف طن من الموسم هو زيتـون مائدة، أما القسم الأكبر من الإنتاج والبالغ نحو 697 ألف طن فهو للعصر، وبذلك سيكون إنتاج زيت زيتـون 125 ألف طن.

وبيّنت أن الحالة العامة لأشجار الزيتون جيدة على الرغم من ظهور علامات الجفاف على الثمار نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يتطلب إجراء ري تكميلي لأشجار الزيتـون خلال هذه الفترة.

كما لفتت المديرة إلى أن المصائد الخاصة لم ترصد نشاط حشرة ذبابة ثمار الزيتـون يستدعي المكافحة الكيميائية بشكل كبير.

وبحسب صحيفة “البعث”، أن الموسم الحالي يتميز بزيادة ملحوظة في محافظتي اللاذقية وطرطوس قدرت بنحو 366 ألف طن أي ما يعادل نسبة 40% من الإنتاج الإجمالي، وتصدرت اللاذقية المرتبة الأولى، مقابل تراجع واضح في إنتاج محافظة حلب الذي يقدر بحوالي 112 أف طن.