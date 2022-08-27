27-08-2022
أوزبكستان تدخل على خط الجدل حول لقاء الرئيس الأسد بأردوغان على أراضيها
نقلت وكالة أنباء نوفوستي عن المنسق الوطني لأوزبكستان أن زيارة الأسد إلى قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند لم تتم مناقشتها ولم تطرح داخل المنظمة.
وكانت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية قد نقلت في وقت سابق عن مصادر، أن الرئيسين التركي والسوري، رجب طيب أردوغان وبشار الأسد، قد يجتمعان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر في أوزبكستان.
وعقب ذلك، نفى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، ما يتم تداوله عن لقاء محتمل بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره السوري، بشار الأسد، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
المصدر: نوفوستي
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