أسعار القرطاسية مرتفعة جدا

مفارقة كبيرة بين الماضي والحاضر في سوريا، فالمجتمع السوري الذي كان يردّد قبل الـ 2011 “يأتي الولد وتأتي رزقته معه”، بات اليوم ينادي “الله يعين اللي عندو ولاد” بسبب تضخّم أسعار كل ما يحتاجه الطفل من لوازم حياتية بشكل عام ولوازم مدرسية بشكل خاص في ظل الأزمات المتتالية والغلاء الفاحش التي تشهده الأسواق.

تراوحت أسعار القرطاسية في ريف دمشق دفتر السلك 3000 والدفتر العادي 100 طبق يبدأ سعره بـ 2000 ودفتر الـ 50 طبق 1000 ليرة.

أما سعر قلم الرصاص أو الأزرق يبدأ سعره ب 500 و مافوق، والبراية والمحاية يبلغ سعر كل واحدة 500 ليرة سورية، والمسطرة 500 أو 1000 ليرة سورية.

وبلغ سعر مطرة المياه من 3 ألاف إلى 40 ألف، أما الحقائب المدرسية تراوح سعرها من 20 إلى 70 ألف ليرة سورية، في حين يبلغ سعر باكورة التجليد 20 ألف ليرة سورية وسعر المتر الواحد 1800 ليرة سورية.