الأطفال يشكلون 75% من حالات الاعتداء الجنسي، وجوى ليست الوحيدة

كشف قاضي محكمة بداية الجزاء في “دمشق”، “طارق الكردي”، عن ورود 7 إلى 8 دعاوى اعتداء جنسي لمحاكم العاصمة شهرياً.

وقال كردي في تصريحات لإذاعة ميلودي إف أم أنه في حال كان الاعتداء الجنسي على طفل دون الـ12 عاماً، فإنها تذهب لقاضي التحقيق، أما إن كان لطفل فوق الـ12 عاماً. مع رضى وقبول فهي تذهب لبداية الجزاء. مؤكداً بأن الأطفال يشكلون نسبة 75% من مجمل قضايا الاعتداء الجنسي، وأن غالبية حالات الاعتداء على أطفال دون الـ10 سنوات تنتهي بالوفاة.

وبعد حادثة الطفلة البريئة جوى استانبولي، أكد القاضي كردي وجود العديد من القصص المشابهة لما جرى في حمص، إلا أنها لا تطرح على وسائل الإعلام، لافتاً أن الأصل هو عدم طرحها إعلامياً قبل صدور قرار بإدانة الفاعل.



