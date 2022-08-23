مركز المصالحة الروسي: جبهة النصرة نفذت عمليتي إطلاق نار في إدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" نفذوا عمليتي إطلاق نار في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غربي سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، أوليغ إيغوروف، في إفادة صحافية أمس الإثنين: "خلال اليوم الأخير، سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد عمليتي قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".

وأوضح إيغوروف: "تم تسجيل عملية قصف واحدة في كل من محافظة حلب واللاذقية"، مشيراً إلى أنّ "قصف المسلحين على مواقع الجيش السوري في ريف حلب أسفر عن إصابة عسكري سوري واحد".

وفي سياق الاعتداءات على المدنيين، أعدم مسلحون زوجين مسنين هما تركي بياسي (65 عاماً) وزوجته هدى زيبار (61 عاماً) في قرية كفتين التابعة لمنطقة جبل السماق شمالي إدلب.

وقالت مصادر محلية: "عثر على الضحيتين مقتولتين برصاصتين في الرأس قرب منزليهما يوم السبت، وذلك بعد أسبوعين من مقتل الشاب حكمت الهداد على يد مسلحين خلال عمله في أرضه قرب قرية كوكو التابعة لمنطقة جبل السماق شمال غربي إدلب".