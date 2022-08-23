مانشستر يونايتد يقهر ليفربول

حقق مانشستر يونايتد فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي بعدما تجاوز عقبة ضيفه ليفربول 2/1 في قمة مباريات الجولة الثالثة من البريميرليغ، على ملعب أولد ترافورد.

وسجل جادون سانشو الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 16 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أنتوني إيلانغا.

وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة. ووقع ماركوس راشفورد الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل المنطقة. بعد تمريرة من أنتوني مارسيال، الذي شارك بدل إيلانغا.

وحسب شبكة ”سكواوكا“، فإن الهدف راشفورد هو الأول له منذ 22 يناير الماضي، عندما سجل أمام ويستهام، لينهي صياما عن التسجيل استمر 17 مباراة.



وأضافت أن راشفورد رفع رصيده إلى 5 أهداف أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ثاني أعلى عدد من الأهداف للاعب من مانشستر يونايتد أمام الريدز في البريميرليغ، متأخرا بهدف واحد وراء واين روني.

وجاء الهدف الوحيد لليفربول بتوقيع النجم المصري محمد صلاح بضربة رأسية في الدقيقة 82.

وهذا الفوز الأول لمانشستر يونايتد، بعد أن خسر 1/2 و0/4 أمام برايتون وبرينتفورد في أول جولتين على الترتيب.

في المقابل ظل ليفربول بلا أي فوز بعد ثلاث جولات حيث تعادل مع فولهام وكريستال بالاس.

وهذا أول فوز لمانشستر يونايتد على ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ فوز اليونايتد 2/1 في 2018.



وكان ليفربول قد تغلب 4/0 و5/0 على مانشستر يونايتد في مباراتي الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وبات ليفربول يتأخر بـ7 نقاط عن المتصدر آرسنال، بعد مرور ثلاث جولات، في حين يملك مانشستر سيتي 7 نقاط وهو نفس رصيد توتنهام وليدز يونايتد وبرايتون.

وفي الجولة الرابعة من المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد مع ساوثهامبتون، وليفربول مع بورنموث، وتشيلسي مع ليستر سيتي، ومانشستر سيتي مع كريستال بالاس، وآرسنال مع فولهام، وتوتنهام مع نوتينغهام فورست.