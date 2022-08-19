مقتل 38 شخصاً وإصابة المئات في حرائق الجزائر

توفي 38 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في حرائق غابات اجتاحت شمال الجزائر.

وقال وزير الداخلية، كمال بلجود، إن 24 شخصا قتـ لوا في الطارف، الواقعة قرب الحدود مع تونس، وقتلت أم وابنتها في سطيف.

وقالت وسائل إعلام محلية إن مائتي شخص آخرين على الأقل أصيبوا بحروق ومشاكل في الجهاز التنفسي.

ولا يزال رجال الإطفاء مدعومين بطائرات هليكوبتر يحاولون احتواء عدة حرائق.

ويتأثر شمال الجزائر بحرائق الغابات كل عام، ويُعتقد أن حوالي 90 شخصا كانوا ضحايا الحرائق في العام الماضي، حيث احترق أكثر من مئة ألف هكتار من الغابات.