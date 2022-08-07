صاعقة تقتل ثلاثة أشخاص قرب البيت الأبيض

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بعد صاعقة أمس، في حديقة لافاييت، قرب البيت الأبيض، حسبما ذكرت شرطة العاصمة واشنطن.

وكان مسؤولون في واشنطن أعلنو أن أربعة أشخاص في حالة حرجة بعدما جرحوا في صاعقة بالقرب من البيت الأبيض.

وضربت الصاعقة حديقة صغيرة على الجانب الآخر من شارع البيت الأبيض، ما أدى إلى إصابة رجلين وامرأتين، بينهم زوج وزوجة من ولاية ويسكونسن، "بجروح خطيرة تهدد حياتهم"، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".

ونقل جميع الضحايا إلى مستشفيات محلية، قبل أن تعلن شرطة العاصمة وفاة ثلاثة منهم.