الأوقاف تعتبر أن أي طقوس غير إسلامية في الأموي مرفوضة

نشرت وزارة الأوقاف في سوريا بياناً في إشارة إلى ما تم تداوله مؤخراً على العديد من المنصات الإعلامية حول قيام مجموعة من الأفراد بالتصوير داخل الجامع الأموي أثناء ممارسة طقوس غريبة وغير دينية.

وأكدت وزارة الأوقاف حرصها على حرمة الجـامـع الأموي وكذلك كافة المواقع الدينية والمقدسات في البلاد وعدم العبث بها أو الإساءة لها بأي شكل من الأشكال.

كما أكدت الوزارة أن المجموعة التي دخلت وصورت داخل الجامـع الأموي قد دخلت ضمن وفود الزائرين والسياح الذين يزورون الجامع الأموي بالآلاف.

وأضاف البيان أن المجموعة قامت بالتصوير دون علم إدارة الجـامع الأموي أو التنسيق معها، وعندما تم التنبه إلى الأمر قامت إدارة الجـامع بتنبيههم ومنعهم من التصوير أو ممارسة الطقوس الغريبة التي قاموا بها، ولكنهم كانوا قد قاموا بأخذ بعض الصور ومقاطع الفيديو.

وأشارت الوزارة إلى أنها وجهت إدارة الجـامع الأمـوي لمنع تكرار مثل هذه الظاهرة وتنبيه كافة الزائرين إلى ضرورة الالتزام بالقواعد و الآداب التي تحافظ على حرمة وقدسية الجامع الأموي.