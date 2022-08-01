بعد التهديدات العسكرية من الصين.. بيلوسي تستثني تايوان من جولتها

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أنها ستقود وفداً من الكونغرس الأمريكي في جولة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأشارت بيلوسي في تغريدات على تويتر يوم أمس الأحد إلى أن الجولة ستشمل سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان دون الإشارة إلى تايوان.

وتأتي جولة وفد الكونغرس هذه لبحث تعزيز المصالح والقيم المشتركة، وتأكيد التزام واشنطن اتجاه حلفائها في المنطقة.

وكانت الصين هددت مراراً باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال قيام بيلوسي بزيارة إلى تايوان، التي تعتبرها جزءاً من أراضيها.

وفي بكين، أكد المتحدث باسم القوات الجوية الصينية أن بكين ستحافظ بكل حزم على سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها.

وقال المسؤول الصيني، خلال عرض جوي عسكري، إن القوات الجوية لديها أنواع كثيرة من الطائرات المقاتلة القادرة على التحليق فوق جزيرة تايوان، وشدد على أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين.

وكانت بكين قد أعلنت السبت عن بدء مناورات بالذخيرة الحية في مضيق تايوان قبيل الزيارة المحتملة لبيلوسي إلى تايبيه.

وجاء تحرك الصين الحالي على صعيد المناورات بعد أن أجرت تايوان في وقت سابق سلسلة مناورات جوية وبحرية قبالة ساحلها الشرقي في محاكاة لهجوم محتمل من الصين.

واستعانت حينها تايوان خلال تدريباتها العسكرية بطائرات ميراج ومدمرات وغواصات مزودة بصواريخ موجهة للتدريب، إضافة إلى إطلاقها صواريخ ومدافع وطوربيدات على أهداف معادية.