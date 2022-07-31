تجارة دمشق: ارتفاع الأسعار لا مبرر له !

كشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق “ياسرأكريم” أنه «وفقاً للظروف العالمية فإن هناك انفراجاً بالنسبة لموضوع توافر المواد الغذائية لذا فإن ارتفاع الأسعار في سوريا غير مبرر أبداً».

أكريم وفي حديث لإحدى الصحف المحلية قال إنه «ليس هناك أي مبرر لارتفاع أسعار بعض المواد»، موضحاً أنه «بالنسبة للمتة فإن هناك حديث عن وكالات جديدة لاستيراد المتة في سوريا ومن الممكن أن يكون هذا السبب وراء قلة المادة في السوق».

ولفت إلى أن «سعر الصرف ثابت منذ مدة ولا يوجد ارتفاع في سعره كما أنه ليس هناك أي تعديل في القوانين الخاصة بالاستيراد، ومن المحتمل أن يكون هناك قلة باستيراد السكر والمتة، الأمر الذي أدى إلى قلة توافرهما بالسوق ونتيجة لذلك ارتفعت أسعارهما مؤخراً».

واقترح أكريم أن «يتم الضغط حالياً على التجار لاستيراد كميات كافية من المواد الغذائية باعتبار أن السعر الحالي رابح»، لافتاً إلى أنه «من الممكن أن يكون هناك تخوف من الاستيراد من قبل بعض التجار حالياً، ومن أجل إزالة هذا التخوف يجب أن يكون هناك طمأنات بالنسبة للضرائب وغيرها، إضافة إلى ذلك يجب فتح باب الاستيراد لكل من يرغب وتشجيع التاجر على الاستيراد وتذليل الصعوبات من اجل تحفيزه على الاستيراد».

وبيّن أن «توريد المواد الغذائية بات أسهل حالياً بعد الاتفاقات المبرمة بين روسيا وأوكرانيا والنظام العالمي لتوريدها ومن المفترض أن يساهم هذا الأمر بتخفيض أسعار المواد الغذائية لكن على ما يبدو أن آثار هذا الاتفاق لم تظهر لغاية الآن في سورية لذا نلحظ أن الأسعار ما زالت مرتفعة».

وطالب بضرورة العمل من الحكومة على وضوح القوانين والضرائب المفروضة وتسهيل عملية الاستيراد وتسهيل عملية انسيابية رؤوس الأموال التي تأتي من الخارج من أجل أن يكون الوضع الاقتصادي مستقراً.