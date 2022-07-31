بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.. الفروج يعاود الارتفاع وبقوة

خلال أسبوع واحد فقط، قفز سعر كيلو الفروج في اللاذقية نحو ألف ليرة، ليسجل سعر 7200 ليرة للكيلو الواحد وفق النشرة التموينية الصادرة بتاريخ 27 تموز الجاري بعد أن كان في النشرة التي تسبقها بأسبوع بسعر 6300 ليرة.

كما سجل سعر الفروج المشوي سعر 24300 ليرة مرتفعاً نحو ألفي ليرة عن الأسبوع الفائت، وكذلك الأمر لسعر الفروج البروستد الذي سجل سعر 25.500 ليرة بعد أن كان 22.700 ليرة وفق نشرة 21 تموز، التي سجلت سعر 31 ألف ليرة للشاورما لتسجل ارتفاعاً وفق نشرة 27 الشهر إلى 33.700 ليرة، وسندويشة الشاورما قفزت من 3400 ليرة إلى 3900 ليرة.

واعتبر مواطنون أن اللحوم سواء كانت فروجاً أم شاورما باتت من الكماليات التي تناستها معظم العائلات من ذوي الدخل المحدود، متسائلين عن كيفية تسعير المواد وفقاً للغلاء العالمي من دون أن تتم مراعاة القدرة الشرائية لدخلهم بذات التقدير.

وفي السياق، أكد مدير منشأة دواجن اللاذقية أمجد أصلان أن ارتفاع سعر الفروج يعود لارتفاع التكاليف ومستلزمات الإنتاج، كالمواد العلفية والأدوية واللقاحات وصولاً إلى تكاليف المحروقات.

وأشار أصلان إلى أن محافظة اللاذقية بالنسبة لقطاع الدواجن تمر بفترة تربية حرجة بفعل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية التي تمر بموجات الحر المتوالية، ما يؤدي لتوقف عدد من المربين عن التربية بالوقت الحالي وبالتالي تراجع العرض مقابل زيادة الطلب في السوق.

وبيّن مدير الدواجن أن سعر كيلو علف الفروج وصل إلى 3500 ليرة (3.5 ملايين ليرة للطن الواحد)، والإنتاج يتطلب تكاليف محروقات بمعدل 76 مليون ليرة شهرياً لتوليد الطاقة الكهربائية في ظل التقنين القاسي، إذ تعمل المولدة نحو 22 ساعة في اليوم، (660 ساعة بالشهر) باستهلاك 45 ألف ليتر مازوت في الشهر الواحد.

وذكر أصلان أن إيرادات المنشأة بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 4 مليارات ليرة، منها تقريباً 80 بالمئة مصروف علف ومحروقات، مشيراً إلى أن الإيرادات لا تتناسب مع المخرجات والتكاليف.

ولفت إلى إنتاج 10 ملايين بيضة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 98.8 بالمئة، مقابل إنتاج 50 طناً من لحم الفروج بنسبة تنفيذ 50 بالمئة، علماً أنه تم تنفيذ دورة إنتاجية واحدة، مشيراً إلى أن في المنشأة حالياً 4 قطعان بياضة وفوجين أفراخ، لتبدأ دورة تربية جديدة في الشهر التاسع المقبل.

الوطن