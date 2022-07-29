الجيش الصيني يحث على الاستعداد للحرب

نشر الحساب الرسمي لجيش الثمانين التابع لجيش التحرير الشعبي، ومقره في مدينة ويفانغ بمقاطعة شاندونغ، رسالة جاء فيها: “استعدوا للحرب!”. يتكون التشكيل من ثلاثة ألوية بنادق آلية، بالإضافة إلى لواء دبابة ومدفعية ودفاع جوي.

وتم إلحاق الفوج الجوي السابع للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ولواء من قوات العمليات الخاصة بالجيش.

في وقت لاحق، في التعليقات على المنشور، أوضح ممثلو الجيش أن توقيت الرسالة تزامن مع الذكرى 95 لتأسيس جيش التحرير الشعبي، وأضافوا أن “الاستعداد للحرب هو المسؤولية الرئيسية للجيش الصيني”.

في وقت سابق، ذكرت إدارة الأمن البحري في قوانغدونغ أن القوات البحرية الصينية (البحرية) بدأت تدريبات عسكرية لمدة يومين في بحر الصين الجنوبي.

وذكرت الوكالة أن المناورات ستجرى يومي 29 و30 يوليو في الجزء الغربي من مضيق تشيونغتشو الذي يفصل مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية عن جزيرة هاينان. كما ستقام التدريبات في المنطقة المائية جنوب شرق جزيرة داوانشان. لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى حول المناورات القادمة.