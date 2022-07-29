استمرار إلغاء الدعم عن فئات جديدة في سوريا

أعلنت وزارة “الاتصالات والتقانة” في سوريا عن «تحديث المعيار المتعلق بالاستثناء من الدعم الحكومي بخصوص الآليات ذات سعة محرك “1500 cc” وسنة صنعها ما بعد 2008 المرتبطة بعمليات البيع والشراء التي تمت بمديريات النقل من تاريخ 8-1-2022 حتى تاريخ 13-6-2022 وفق البيانات الواردة من وزارة النقل».

الوزارة في صفحتها على موقع فيسبوك أوضح أنه «اعتباراً من اليوم سيتم إلغاء توزيع الدعم الحكومي عن المواطنين الذين اشتروا الآلية خلال المدة المذكورة ممن ينطبق عليهم هذا المعيار كما أنه بالمقابل ستتم إعادة المواطن الذي باع الآلية إلى الدعم في حال عدم وجود أي سبب آخر يمنع ذلك ووفق الضوابط الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء».

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن لأصحاب الآليات التي ينطبق عليها المعيار المذكور التقدم بالاعتراض على الاستثناء من الدعم عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين وفقاً للمعايير الجديدة لإعادة توزيع الدعم الحكومي.