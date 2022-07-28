تشاوش أوغلو: تركيا قد تطلق العملية العسكرية في سوريا بأي لحظة

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أن “روسيا تسعى لدمج قوات سوريا الديمقراطية “قسد” مع النظام السوري” وفق تعبيره، لافتًا إلى أن أنقرة مستعدة لإطلاق العملية العسكرية في سوريا في أي لحظة.

وقال الوزير التركي، في تصريحات لقناة “100” التركية، أمس الأربعاء، إن “روسيا والولايات المتحدة لم تفيا بوعودهما بشأن سوريا وموسكو تسعى لدمج قوات سوريا الديمقراطية مع النظام السوري”.

وأضاف أن “تركيا قد تقوم بإطلاق العملية العسكرية في سوريا في أي لحظة”.



أعلنت وزارة الدفاع السورية جاهزية الجيش السوري للتصدي لأي عدوان محتمل من قبل تركيا والتنظيمات التابعة لها.

وقال أوغلو إن الحكومة التركية لن ترسل إلى البرلمان وثيقة بشأن عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي إذا لم تشهد تنفيذ حقيقي مذكرة مدريد.

وأضاف: “قبل إرسالها إلى البرلمان، نحتاج إلى رؤية خطوات تنفيذ مذكرة مدريد الموقعة. قبل إرسال الوثيقة إلى البرلمان، نحتاج إلى رؤية الوفاء بالوعود التي قطعت لنا. إذا لم يحدث ذلك، فلا حاجة لإرسالها إلى البرلمان، فهناك حق النقض”.

في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني على لسان مصدر عسكري تابع لها قالت الدفاع السورية إنه “مع تزايد حدة الاستفزازات التي يمارسها النظام التركي على الأراضي السورية خلال اليومين الماضيين والاعتداءات على مناطق مختلفة وعددٍ من مواقع القوات السورية المسلحة، نؤكد أن الجيش السوري جاهز للتصدي لأي عدوان محتمل من قبل هذا النظام وتنظيماته الإرهابية”.

و جدد الجيش التركي اعتداءاته على الأراضي السورية واستهدف بالمدفعية محيط قرية تل زيوان الواقعة على بعد 15 كم شمال غرب مدينة القامشلي ما أدى الى إصابة مواطن بشظايا قذيفة سقطت في محيط القرية وأضرار مادية ونزوح عدد من الأسر”.