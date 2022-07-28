المالكي يظهر حاملاً للسلاح بعد أحداث المنطقة الخضراء 

نشرت وسائل إعلام وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء، صوراً لرئيس الوزراء العراقي الأسبق رئيس "ائتلاف دولة القانون"، نوري المالكي، حاملاً سلاحه قرب منزله داخل المنطقة الخضراء في بغداد.

وجاءت الصور بالتزامن مع اقتحام متظاهرين من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للبرلمان العراقي والمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

ولم ينسحب أتباع الصدر من المنطقة الخضراء الحكومية إلا بعد تغريدة من مقتدى الصدر، قال فيها: "عودوا لمنازلكم فقد أرعبتم الفاسدين".

وبحسب معلومات، فإن العلاقة بين الصدر والمالكي توترت مؤخراً بعد تسريبات صوتية منسوبة إلى الأخير، وقد أثارت ضجة واسعة في الأوساط السياسية والشعبية.

يُضاف إلى ذلك، ترشيح النائب محمد شياع السوداني "المقرب من المالكي" لرئاسة الوزراء، وهو ما يرفضه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.