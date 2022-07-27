الجيش يؤكد استعداده للتصدي لأي عدوان محتمل من قبل النظام التركي

أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن الجيش العربي السوري على أتم الاستعداد للتصدي لأي عدوان محتمل من قبل النظام التركي على أراضي الجمهورية العربية السورية.

وذكر مصدر عسكري أنه ” مع تزايد حدة الاستفزازات التي يمارسها النظام التركي على الأراضي السورية خلال اليومين الماضيين والاعتداءات على مناطق مختلفة وعددٍ من مواقع قواتنا المسلحة نؤكد أن جيشنا الباسل جاهز للتصدي لأي عدوان محتمل من قبل هذا النظام وتنظيماته الإرهابية”.

وصعدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية على امتداد المناطق المتاخمة للمناطق التي تحتلها في أرياف محافظات الحسكة و حلب و الرقة ما أدى إلى إصابات بين المواطنين ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي والبنى التحتية في تلك المناطق إضافة إلى نزوح مئات الأسر.