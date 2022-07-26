النفط يصعد دولارين وقلق من سياسة المركزي الأميركي

أسعار النفط ترتفع دولارين للبرميل بدعم من مخاوف بشأن المعروض وتراجع الدولار الأميركي ومكاسب أولية لأسواق الأسهم.

ارتفعت أسعار النفط دولارين للبرميل، اليوم الإثنين، بدعم من مخاوف بشأن المعروض وتراجع الدولار الأميركي ومكاسب أولية لأسواق الأسهم.

وأثار تذبذب الأسعار خشية من أنّ الطلب على الوقود قد يضعف إذا رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأميركية بوتيرة قوية.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعةً 1.95 دولاراً، أو 1.9%، لتسجّل عند التسوية 105.15 دولاراً للبرميل.

وصعدت عقود خام القياسي الأميركي غرب تكساس الوسيط دولارين، أو 2.1%، لتبلغ عند التسوية 96.70 دولاراً للبرميل.

وقال جيوفاني ستونوف، محلل النفط ببنك يو بي إس: "تراجع طفيف للدولار الأميركي وتحسّن أسواق الأسهم يدعمان النفط".

وبعد بداية قوية، تحوّلت الأسهم الأميركية للهبوط في تعاملات بعد الظهر، مع توخّي المستثمرين الحذر قبيل اجتماع البنك المركزي الأميركي ونتائج من عدد من الشركات للنمو هذا الأسبوع.

وشهدت العقود الآجلة للنفط تقلبات في الأسابيع القليلة الماضية، مع تعرّضها لضغوط من مخاوف بأنّ تزايد أسعار الفائدة قد يبطىء النشاط الاقتصادي والطلب على الوقود، لكنّها تجد دعماً من شحّ في المعروض، خصوصاً منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وحملة العقوبات الغربية على موسكو.

وقال دينيس كيسلر، نائب رئيس التعاملات في بي أو كيه فايننشال، أنّ "الاقتصادان الأميركي والأوروبي يتباطآن، ومع توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مجدداً هذا الأسبوع، فإنّ المتعاملين يبقون حذرين للغاية".

وأشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنّ "المركزي الأميركي سيرفع على الأرجح أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه في 26 و27 تموز/يوليو.