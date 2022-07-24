مسؤول إيراني يكشف تفاصيل ما دار في لقاء الرئيس فلاديمير بوتين وعلي خامنئي

قال سفير إيران لدى موسكو، كاظم جلالي، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغ المرشد الإيراني، علي خامنئي، خلال لقائهما الأخير بطهران، عن معارضة قادة أوروبيين لتوسع حلف “الناتو”.

وفي مقابلة مع الموقع الإعلامي لمكتب خامنئي، كشف السفير الإيراني عن تفاصيل ما دار في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع علي خامنئي قائلا: “الرئيس الروسي أبلغ قائد الثورة الإسلامية خلال لقائهما في طهران أن بعضا من قادة الدول الأوروبية قد قالوا أثناء لقاءاتهم به إنهم لا يريدون أبدا توسع الناتو نحو الشرق ونحو روسيا، لكنهم حينما سئلوا لماذا يحصل هذا التوسع يردون بأن هذا مطلب أمريكي”.

وأوضح السفير كاظم جلالي قائلا: “اللقاء تداول مسألة تعزيز التعاون التجاري الإيراني الروسي، واليقظة أمام السياسات الغربية الخادعة، وحفظ وحدة الأراضي السورية، وضرورة طرد أمريكا من شرق الفرات، والنزعة التوسعية لدى الغرب والناتو التي أدت الى خلق الأزمة في أوكرانيا”.



وتابع جلالي: “المرشد الإيراني قد تداول بعض القضايا، وأعتقد أن تحليله للأمور كان ملفتا جدا لدى الطرف الروسي، كما أن خامنئي الذي لديه نظرة مشفقة تجاه قضايا المنطقة، قد لفت إلى بعض النقاط والتحذيرات. وكانت وجهات النظر لدى الطرفين تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وكذلك التعاون الثنائي متقاربة جدا، وتم طرح آراء جيدة جدا”.

وأردف: “من أهم مطالب قائد الثورة الإسلامية هو متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، ونحن الآن في أحد أفضل فصول تاريخ العلاقات بين الجانبين، وإن نهج الحكومة الروسية وتوجهات الحكومة الإيرانية هو باتجاه تعزيز العلاقات والتقارب وتوحيد الإرادات”.

وحول إلغاء التعاملات بالدولار بشكل تدريجي بين البلدين، والتمهيدات اللازمة لذلك، قال جلالي: “في الوقت الحالي فإن 60% من تعاملاتنا التجارية هي بالروبل والريال، ونحن متقدمون في هذا المجال..نحن نستطيع إدراج بقية مبادلاتنا التجارية أيضا في هذا الإطار، لأن هناك إرادة متوفرة من اجل ذلك في روسيا وفي إيران أيضا، وكان هذا الموضوع من أهداف زيارة رئيس البنك المركزي الإيراني إلى روسيا”.

المصدر: “فارس”



