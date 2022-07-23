بن سلمان يزور اليونان لتوقيع عدد من الاتفاقيات

23-07-2022

بن سلمان يزور اليونان لتوقيع عدد من الاتفاقيات

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، أمس الجمعة، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيقوم بزيارة رسمية إلى اليونان في 26 تموز الجاري.

ومن المرتقب أن يجري اللقاء في مساء يوم 26 تموز، بين ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مقر رئاسة مجلس الوزراء بقصر مكسيم.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية "بعد ذلك ستجري مفاوضات بشكل موسع يتبعها توقيع الاتفاقيات".

يذكر أن اليونان سبق وأن أعربت عن رغبتها في تعزيز التعاون الاستثماري مع السعودية.

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