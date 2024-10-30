الصومال: الجيش يعلن مقتل قيادي كبير في حركة "الشباب"

أعلنت وزارة الدفاع الصومالية أن "الجيش الصومالي نجح في قتل الزعيم البارز في حركة الشباب، عثمان محمد كاديي، في غارة استهدفته في منطقة باي بولاية جنوب غرب الصومال".

وذكرت الوزارة، في بيان مساء الأربعاء نشرته عبر حسابها في موقع "إكس"، أن "القوات المسلحة الصومالية تمكنت من تحييد، عثمان محمد كادي، الزعيم البارز لجماعة الشباب الإرهابية، في عملية استراتيجية في لاباتان جيرو بمنطقة باي".

وأضاف بيان الوزارة أن "هذه المهمة تؤكد التزامنا بتفكيك التهديدات المتطرفة".

ويوم السبت الماضي، أعلنت السلطات الصومالية مقتل قيادي بارز في "الشباب" في محافظة جوبا السفلى، في عملية عسكرية مشتركة للجيش وقوات "درويش" في ولاية جوبالاند بمحافظة جوبا السفلى.

وبحسب "وكالة الأنباء الوطنية الصومالية" فإن "القيادي الذي قتل في العملية العسكرية المخططة، محمود علي حسين، يعتبر مسؤول صنع المتفجرات الذي عمل لفترة طويلة لدى مليشيات الخوارج"، مؤكدة أن "العمليات العسكرية المكثفة التي يشنها الجيش، ساهمت في تقويض قدرات المليشيات وتحرير العديد من المدن والمناطق".