أكثر من 180 شهيداً وجريحاً في العدوان الإسرائيلي على البقاع 

استشهد 67 شخصاً وإصابة أكثر من 120، في العدوان الإسرائيلي الذي طال عدداً من قرى وبلدات البقاع شرقي لبنان، خلال الساعات الماضية. (من مساء الاثنين إلى فجر اليوم الثلاثاء).

ونفذت طائرات الاحتلال أحزمة نارية في عدد من البلدات البقاعية. وارتقى 11 شهيداً، معظمهم من عائلة واحدة وبينهم أطفال ونساء، من جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة الرام في محافظة بعلبك- الهرمل.

كما أعلنت وزارة الصحة عن ارتقاء شهيد طفل و4 جرحى في بريتال، وارتقاء شهيدين وإصابة 11 آخرين في يونين في بعلبك، شرقي البلاد.

وقالت إنّ شهيدين ارتقيا وسقط 3 جرحى من جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة شمسطار في بعلبك، شرقي البلاد.

كذلك ارتقى 6 شهداء من بينهم طفل وسقط 5 جرحى في حصيلة محدثة للعدوان الذي استهدف بوداي شرقي البلاد، بحسب وزارة الصحة.

وارتقى 10 شهداء من جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الحفير في محافظة بعلبك- الهرمل.

وشن العدو، فجر اليوم الثلاثاء، أكثر من 7 غارات على بلدة جباع في إقليم التفاح.

ونفذ الاحتلال غارة على بلدة الخيام.

الصليب الأحمر اللبناني قال إن "صاروخاً سقط على مقربة من طواقم لنا تحركت بتنسيق مع اليونيفيل لإسعاف مصابين في بيوت السياد جنوب لبنان".

وتابع أنّ "الصاروخ ألحق أضراراً بسيارتي إسعاف لنا ما اضطر المسعفين إلى العودة إلى أدراجهم".

هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 2710 والجرحى إلى 12592، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.



