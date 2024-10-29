المقاومة اللبنانية تؤكد سقوط 90 قتيلاً إسرائيلياً وتدمير 38 ميركافا

شهدت الأيام القليلة الماضية تصاعداً ملحوظاً في عمليات حزب الله اليومية، وفق ما أكدته غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في بيان لها.

وفي إحصائها الجديد، أكدت غرفة العمليات وفق رصدها، أنه منذ بدء التصدي البري سقط للاحتلال "90 قتيلاً وأكثر من 750 جريحاً من ضباطه وجنوده".

كما أعلنت أنه تم تدمير 38 دبابة "ميركافا" و4 جرافات عسكرية وآلية "هامر" وآلية مدرعة وناقلة جند خلال التصدي البري. وأكدت أنه منذ بدء التصدي البري تم إسقاط 3 مسيرات من طراز "هرمز 450" وواحدة من طراز "هرمز 900".

ولفتت إلى أنّ هذه الحصيلة لا تتضمن خسائر الاحتلال في القواعد والمواقع والثكنات العسكرية والمستوطنات.

كذلك، أكدت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية، أنّه في المواجهات البرية شهد محيط وبعض أحياء القرى الأمامية، محاولات تقدم للعدو، لكن لم يتمكن "جيش" الاحتلال من "إحكام السيطرة أو احتلال أي قرية بشكل كامل من قرى الحافّة الأماميّة".

وخلال الأيام الأربعة الماضية، نفذت القوة الصاروخية، وفق البيان، 103 عمليات إطلاق وبعمق وصل إلى 145 كلم. أمّا القوة الجوية، فأطلقت منذ نحو شهر 150 مُسيّرة من مختلف الأنواع والأحجام.

وخلال الأيام الأربعة الماضية، نفذت القوة الجوية 30 عملية إطلاق لمسيرات، مؤكدين أنه عملية إطلاق المسيرات متواصلة ووصلت إلى عمق 145 كلم حتى الضواحي الجنوبية لـ"تل أبيب".

وخلال 4 أيام أيضاً، نفذت وحدة الدفاع الجوي 5 عمليات إطلاق لصواريخ أرض – جو على الطائرات الإسرائيليّة.

وكانت المقاومة قد أطلقت صليةً من الصواريخ النوعية على قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية، شمالي غربي مدينة حيفا المحتلة، وذلك عند الساعة الـ4:00 من بعد الظهر الاثنين (بحسب التوقيت المحلي لبيروت والقدس الشريف).

وأكدت المقاومة أنّ هذه العملية تأتي في إطار ‏سلسلة عمليات "خيبر"، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال.

واستهدف حزب الله، عند الـ5:00 مساءً، قاعدة "ميرون" للمراقبة الجوية، بصلية صاروخية، بعدما هاجم موقع "رأس الناقورة" البحري، بمسيّرتين انقضاضيتين، أصابتا أهدافهما بدقة، بعد الظهر.

