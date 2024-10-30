المقاومة العراقية تهاجم أهدافاً للعدو في الجولان السوري وفلسطين المحتلين

نفّذت المقاومة العراقية، اليوم الخميس، 5 عمليات ضد أهداف إسرائيلية في فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل، استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً للشعبين الفلسطيني واللبناني، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وهاجمت المقاومة هدفاً إسرائيلياً حيوياً في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير، مؤكدةً استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة مهاجمة هدف حيوي في شمال فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسير.

كذلك، هاجم مجاهدوها هدفاً عسكرياً في جنوب فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسير .

وأعلنت، في بيان آخر، مهاجمتها هدفاً حيوياً في شمال فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسير.

وفي بيانها الخامس، أعلنت استهدافها بواسطة الطيران المسير هدفاً حيوياً في الجولان السوري المحتل.

وكانت المقاومة العراقية قد نفذت، أمس الأربعاء، عمليةً هاجمت فيها هدفاً حيوياً إسرائيلياً في الجولان السوري المحتل، بواسطة الطيران المسيّر، واستهدفت أيضاً هدفاً حيوياً إسرائيلياً شمال فلسطين المحتلة، فيما أعلنت سرايا أولياء الدم تنفيذ عمليتين نوعيتين بالطيران المسيّر؛ الأولى هاجمت هدفاً حيوياً في غور الأردن، والأخرى هاجمت هدفاً حيوياً في شمال طبريا.