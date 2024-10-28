إخماد حريق امتد على مساحات واسعة من ريف حمص الغربي

أخمدت كوادر مديرية الزراعة وفوج إطفاء حمص، صباح الاثنين، الحريق الكبير الذي نشب مساء الأحد، في أراضي عدة قرى بمنطقة وادي النصارى في ريف حمص الغربي.

وقال مدير زراعة حمص، المهندس عبد الهادي درويش إن “الحريق وصل إلى سد المزينة وعين الغارة، وتدخلت حوامتان من الجيش ووصول مؤازرات من محافظات أخرى، ودخل في مرحلة التبريد حالياً”

من جهته، بين قائد فوج إطفاء حمص الرائد إياد محمد أنه “تمكنت كوادر إطفاء حمص بمؤازرة الطيران المروحي في الجيش العربي السوري من إخماد الحريق في قرى: بحور– عين الغارة والذي امتد إلى أراضي قرية بلاط”.

وأوضح الرائد “محمد” أنه “شارك في إخماد الحريق إطفاء مديرية الزراعة “الحراج” – الدفاع المدني ومصفاة حمص – مديرية نقل النفط – إضافة إلى إطفاء تلكلخ، وتم مؤازرتنا بـ5 سيارات إطفاء من طرطوس”.

وأشار قائد فوج إطفاء حمص إلى “صعوبة إخماد الحريق بسبب الرياح الشديدة ووعورة المنطقة وعدم وجود طرق زراعية ومناهل مياه قريبة لتزويد سيارات الإطفاء منها”.

ولفت مصدر محلي في قرية بلاط إلى أن “الحريق أتى على مساحة تقارب 10 آلاف دونم بشكل مبدئي، كان معظمها أشجار زيتون وأعشاب”.

وكانت أخمدت فرق الإطفاء في مديرية زراعة حمص، الأسبوع الماضي، حريقاً كبيراً في قرى قرى جبلايا والمرانة وشين وعين القط بريف حمص الغربي.

وذكر مدير زراعة حمص، المهندس عبد الهادي درويش لتلفزيون الخبر حينها أن “الحريق أتى على مساحة تقدر بنحو 700 دونم، منها 400 دونم مزروعة زيتون وتفاح و300 دونم أراضي بور” .

وطلب مدير زراعة حمص توخي الحذر والابتعاد عن مسببات اشتعال الحرائق والإبلاغ في حال حدوثها بالاتصال على الرقم المجاني 188.

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