عمليات المقاومة اللبنانية ليوم 29/10/2024

30-10-2024

عمليات المقاومة اللبنانية ليوم 29/10/2024

1- صباح يوم الاثنين 28-10-2024 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة زرعيت بمسيرة انقضاضية أصابت أهدافها بدقة.

2- مساء يوم الاثنين 28-10-2024 شن هجوم ‏جوي بسرب من المسيّرات الانقضاضية على تجمع لآليات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة أصابت أهدافها بدقة.

3- مساء يوم الاثنين 28-10-2024 شن هجوم ‏جوي بسرب من المسيّرات الانقضاضية على تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في كسارة كفرجلعادي أصابت أهدافها بدقة.

4- الساعة 06:00 استهداف ‌‏قاعدة شراغا بمسيرة انقضاضية أصابت أهدافها ‏بدقة.‏

5- الساعة 10:00 استهداف مستعمرة دلتون بصلية صاروخية.

6- الساعة 10:40 استهداف مستعمرة كفر فراديم بصلية صاروخية.‏

7- الساعة 10:40 استهداف ‏تجمع لجنود العدو الاسرائيلي في مستعمرة معالوت ترشيحا بصلية صاروخية.‏

8- الساعة 11:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة العمرا جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية.

9- الساعة 11:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة الخيام بصلية صاروخية وقذائف ‏المدفعية.

10- الساعة 11:30 استهداف ‏قاعدة بيت هلل بمسيرة انقضاضية أصابت أهدافها ‏بدقة.‏

11- الساعة 12:00 استهداف تجمع لجنود العدو الاسرائيلي جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية.

12- الساعة 12:00 استهداف ‏دبابة ميركافا في منطقة الحمامص جنوبي بلدة الخيام بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها ‏بين قتيل وجريح.

13- الساعة 12:05 استهداف مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.

14- الساعة 13:00 أسقط مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدة الدفاع الجوي مسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 900 فوق منطقة مرجعيون بصاروخ أرض - جو وشوهدت ‏تحترق.

15- الساعة 13:15 استهداف ‏تجمع لجنود العدو الاسرائيلي في موقع جل العلام بصلية صاروخية.‏

16- الساعة 14:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة خلة العصافير في بلدة الخيام بقذائف المدفعية.

17- الساعة 14:10 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع رأس الناقورة البحري بصلية صاروخية.

18- الساعة 14:10 استهداف تجمع لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) بصلية صاروخية وقذائف المدفعية.

19- الساعة 15:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة يرؤون بصلية صاروخية.

20- الساعة 15:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة دوفيف بصلية صاروخية.

21- الساعة 15:30 استهداف ثكنة زرعيت بصلية صاروخية.

22- الساعة 16:00 استهداف دبابة ميركافا في منطقة الحمامص جنوبي بلدة الخيام بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع ‏طاقمها ‏بين قتيل وجريح.

23- الساعة 16:00 استهداف تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي عند بوابة العباسية بصلية صاروخيّة.

24- الساعة 16:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة حانيتا بصلية صاروخية.

25- الساعة 17:00 استهداف ‏تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة اليعقوصة عند أطراف بلدة الخيام بصلية صاروخية.‏

26- الساعة 17:05 استهداف ‏مستعمرة كابري بصلية صاروخية.

27- الساعة 17:05 استهداف ‏تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة برعام بصلية صاروخية.

28- الساعة 17:20 استهداف ‏تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة زرعيت بصلية صاروخية.

29- الساعة 18:00 استهداف ‏تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في تل النحاس عند أطراف بلدة كفركلا بقذائف المدفعية.

30- شن هجوم جوي بمسيّرتين ‏إنقضاضيّتين ومحلّقتين ‏انقضاضيّتين على تقاطع غوما جنوب كريات شمونة أصابوا أهدافهم بدقّة.

31- الساعة 19:40 استهداف تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي في تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا بصلية صاروخية.

32- الساعة 19:40 استهداف تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي في تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا بصلية صاروخية.

33- الساعة 20:10 استهداف تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة خلة العصافير في بلدة الخيام بصلية ‏صاروخية.

34- الساعة 20:40 استهداف مستعمرتي كفر يوفال ومعيان باروخ بصلية صاروخية.

35- الساعة 22:00 استهداف مستعمرة ميرون بصلية صاروخية.‏

36- الساعة 22:15 استهداف تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) للمرة الثالثة بصلية ‏صاروخية.

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