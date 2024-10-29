عمليات المقاومة اللبنانية ليوم 29/10/2024
1- صباح يوم الاثنين 28-10-2024 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة زرعيت بمسيرة انقضاضية أصابت أهدافها بدقة.
2- مساء يوم الاثنين 28-10-2024 شن هجوم جوي بسرب من المسيّرات الانقضاضية على تجمع لآليات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة أصابت أهدافها بدقة.
3- مساء يوم الاثنين 28-10-2024 شن هجوم جوي بسرب من المسيّرات الانقضاضية على تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في كسارة كفرجلعادي أصابت أهدافها بدقة.
4- الساعة 06:00 استهداف قاعدة شراغا بمسيرة انقضاضية أصابت أهدافها بدقة.
5- الساعة 10:00 استهداف مستعمرة دلتون بصلية صاروخية.
6- الساعة 10:40 استهداف مستعمرة كفر فراديم بصلية صاروخية.
7- الساعة 10:40 استهداف تجمع لجنود العدو الاسرائيلي في مستعمرة معالوت ترشيحا بصلية صاروخية.
8- الساعة 11:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة العمرا جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية.
9- الساعة 11:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة الخيام بصلية صاروخية وقذائف المدفعية.
10- الساعة 11:30 استهداف قاعدة بيت هلل بمسيرة انقضاضية أصابت أهدافها بدقة.
11- الساعة 12:00 استهداف تجمع لجنود العدو الاسرائيلي جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية.
12- الساعة 12:00 استهداف دبابة ميركافا في منطقة الحمامص جنوبي بلدة الخيام بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.
13- الساعة 12:05 استهداف مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.
14- الساعة 13:00 أسقط مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدة الدفاع الجوي مسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 900 فوق منطقة مرجعيون بصاروخ أرض - جو وشوهدت تحترق.
15- الساعة 13:15 استهداف تجمع لجنود العدو الاسرائيلي في موقع جل العلام بصلية صاروخية.
16- الساعة 14:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة خلة العصافير في بلدة الخيام بقذائف المدفعية.
17- الساعة 14:10 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع رأس الناقورة البحري بصلية صاروخية.
18- الساعة 14:10 استهداف تجمع لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق البلدة) بصلية صاروخية وقذائف المدفعية.
19- الساعة 15:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة يرؤون بصلية صاروخية.
20- الساعة 15:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة دوفيف بصلية صاروخية.
21- الساعة 15:30 استهداف ثكنة زرعيت بصلية صاروخية.
22- الساعة 16:00 استهداف دبابة ميركافا في منطقة الحمامص جنوبي بلدة الخيام بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.
23- الساعة 16:00 استهداف تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي عند بوابة العباسية بصلية صاروخيّة.
24- الساعة 16:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة حانيتا بصلية صاروخية.
25- الساعة 17:00 استهداف تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة اليعقوصة عند أطراف بلدة الخيام بصلية صاروخية.
26- الساعة 17:05 استهداف مستعمرة كابري بصلية صاروخية.
27- الساعة 17:05 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة برعام بصلية صاروخية.
28- الساعة 17:20 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة زرعيت بصلية صاروخية.
29- الساعة 18:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في تل النحاس عند أطراف بلدة كفركلا بقذائف المدفعية.
30- شن هجوم جوي بمسيّرتين إنقضاضيّتين ومحلّقتين انقضاضيّتين على تقاطع غوما جنوب كريات شمونة أصابوا أهدافهم بدقّة.
31- الساعة 19:40 استهداف تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي في تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا بصلية صاروخية.
32- الساعة 19:40 استهداف تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي في تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا بصلية صاروخية.
33- الساعة 20:10 استهداف تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة خلة العصافير في بلدة الخيام بصلية صاروخية.
34- الساعة 20:40 استهداف مستعمرتي كفر يوفال ومعيان باروخ بصلية صاروخية.
35- الساعة 22:00 استهداف مستعمرة ميرون بصلية صاروخية.
36- الساعة 22:15 استهداف تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق البلدة) للمرة الثالثة بصلية صاروخية.
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