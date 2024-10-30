اليمن: عدوان أميركي - بريطاني على الحديدة

31-10-2024

اليمن: عدوان أميركي - بريطاني على الحديدة

شن الطيران الأميركي - البريطاني، منتصف ليل الأربعاء - الخميس، غارة بالقرب من جامعة الحديدة بمديرية الحوك، غربي البلاد.

ولم يسفر العدوان عن وقوع ضحايا. 

وكانت طائرات العدوان الأميركي - البريطاني، شنّت في 4 تشرين الأول/ نوفمبر الماضي، سلسلة غارات استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات الحُدَيْدة وذمار والبيضاء، بينما أكدت حركة أنصار الله أنّ العدوان لن يثني اليمن عن موقفه الداعم لغزة ولبنان، ولن يؤثر على قدراته الاستراتيجية.

يأتي ذلك فيما يواصل اليمن إسناده لغزة ولبنان، عبر تنفيذه عمليات عسكرية تضرب عمق الاحتلال في فلسطين المحتلة، وكذلك استهداف السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ الاحتلال الإسرائيلي.

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