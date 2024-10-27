ترامب: هذا ما سأفعله بالشرق الاوسط بعد نجاحي بانتخابات الرئاسة

أكد المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، أنه إذا فاز في الانتخابات القادمة، فإنه سيعمل على إنهاء النزاع الأوكراني ووضع حد “للفوضى في الشرق الأوسط”، مع التركيز على منع نشوب حرب عالمية ثالثة.

خلال خطاب ألقاه أمام تجمع لأنصاره، صرّح ترامب قائلاً: “سأنهي الحرب في أوكرانيا، وسأعيد الاستقرار إلى الشرق الأوسط، وسأحرص على تجنب حرب عالمية ثالثة”.

كما وجه ترامب انتقادات حادة للرئيس الحالي، جو بايدن، متهمًا إدارته بأنها تسير بالولايات المتحدة نحو صراع عالمي جديد. واصفًا بايدن بأنه “أسوأ رئيس في تاريخ البلاد”، معتبراً أن حكومته غير قادرة على التعامل بفاعلية مع الأزمات الراهنة.

وأشار ترامب إلى أن “سياسات بايدن أدت إلى اشتعال العالم، ونحن على أعتاب حرب عالمية ثالثة بسبب هذه السياسات”.



يستمر ترامب في مهاجمة سياسة بايدن الخارجية، واصفًا الديمقراطيين بأنهم “دعاة حرب” وأنهم يتجاهلون الحلول السلمية، خاصة فيما يتعلق بالصراع الأوكراني.

وأكد مرة أخرى أنه سيتمكن من إنهاء النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة إذا ما تم انتخابه رئيساً في الانتخابات المقبلة المقررة في نوفمبر، رغم أنه لم يكشف حتى الآن عن تفاصيل خطة واضحة لتنفيذ هذا الوعد.

وكالات