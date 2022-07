خمسة كتب يوصي بيل جيتس بقراءتها هذا الصيف

عاد الملياردير والشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت ، بيل جيتس ، بأحدث قائمة توصيات القراءة الخاصة به لموسم الصيف. خمسة كتب جديدة حيث أشار إلى أن "هناك كتب عن المساواة بين الجنسين والاستقطاب السياسي وتغير المناخ والحقيقة القاسية أن الحياة لا تسير أبدًا كما يعتقد الشباب". ومع ذلك ، فقد اعترف بأنه ليس من الصعب قراءتها ، لكنها "ثقيلة جدًا للقراءة في الإجازة".



في المقام الأول هو كتاب "The Power" ، وهو عمل خيال علمي عام 2016 للروائية البريطانية نعومي ألدرمان ، الذي يتناول قضايا مثل المساواة أو أدوار الجنسين. تقدم الرواية سيناريو تُطور فيه النساء حول العالم القدرة على إصدار صدمات كهربائية مميتة بأيديهن ، كما أوضح مؤلفها.

كتب غيتس: "عند قراءة كتاب " The Power "، اِكْتسبت إحساسًا أقوى وأكثر عمقًا بالإساءة والظلم الذي تتعرض له العديد من النساء اليوم".

بعد ذلك ، أوصى الملياردير بكتاب بعنوان "Why We´re Polarized" لعزرا كلاين. رواية تعالج الانقسامات السياسية للولايات المتحدة من منظور نفسي. يجادل الكاتب كلاين بأن المجموعات التي يتعرف عليها الأشخاص تلعب دورًا كبيرًا في صنع القرار والطريقة التي يرون بها العالم. قال جيتس ، إذا كنت تريد أن تفهم ما يدور في السياسة في الولايات المتحدة الآن ، فهذا هو الكتاب الذي يجب أن تقرأه .

بعد ذلك ، يمكن العثور على الكاتب أمور تاولر من خلال كتابها "The Lincoln Highway: A Novel ".

عمل أمور تاولر عبارة عن رواية مغامرات تدور أحداثها في عام 1954 ، حيث تحكي عن رحلة مراهق عبر البلاد مع شقيقه الأصغر. قال بيل جيتس: "لقد استوحى تاولز من رحلات الأبطال المشهورين ويبدو أنه يقول إن رحلاتنا الشخصية لن تكون أبدًا مستقيمة أو متوقعة كما نأمل".

تعتبر "The Ministry for the Future" لكيم ستانلي روبنسون التوصية قبل الأخيرة من بيل جيتس . وهي رواية خيال علمي نُشرت في عام 2020 وتدور أحداثها في المستقبل القريب من قبل منظمة خيالية تقود جهودًا لمكافحة تغير المناخ.

صرح مؤسس شركة مايكروسوفت في تصريحات مختلفة أنه قرأ جميع الكتب التي نشرتها Smil ، والتي تغطي أعمالها موضوعات تتراوح من الطاقة النظيفة إلى التصنيع والزراعة. أضاف جيتس أن رواية روبنسون تقدم "العديد من الأفكار المثيرة للاهتمام" بينما أوضح أنها تعمل من أجل "نهاية مفعمة بالأمل بشكل مدهش".

أخيرا يوصي بيل جيتس بكتاب "How the World Really Works: The Science Behind How We Got Here and Where We’re Going".