هل تعلم أن للبكاء ٣ أنواع....تعرف عليه ؟!

يمكن تقسيم البكاء وفقاً لأنواع الدموع التي تذرف فيه، ويقسم العلماء الدموع إلى 3 فئات متميزة:

١_ الدموع الانعكاسية

٢_الدموع المستمرة

٣_الدموع العاطفية

وتؤدي الفئتان الأولى والثانية وظيفة مهمة تتمثل في إزالة الأوساخ مثل الدخان والغبار من أعيننا، وترطيبها للمساعدة في حمايتها من العدوى، ويشكل الماء 98% من محتواها، أما الفئة الثالثة فتطرد هرمونات التوتر والسموم الأخرى من نظامنا، والتي من المحتمل أن تقدم معظم الفوائد الصحية.

ويرى عالم النفس الإكلينيكي “آد فينغرهوتس” الذي درس البكاء لأكثر من 30 عاماً أنه “ليست كل الدموع مفيدة”.

فعندما درس “فينغرهوتس” وزملاؤه أشخاصاً في 35 دولة لمحاولة فهم متى يكون البكاء مفيداً، اكتشفوا أن الناس يشعرون بتحسن بعد البكاء عندما يستجيب لهم شخص آخر بطريقة لطيفة وداعمة.

كما وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يشعرون بتحسن بعد البكاء هم الأشخاص الذين يتمتعون بصحة عقلية جيدة للمضي قدماً، وأولئك الذين يعانون من الاكتئاب ويبكون كثيراً هم أقل عرضة للشعور بالتحسن بعد ذلك.

وعلى حد تعبير الدكتور “فينغرهوتس”، فإن “سبب ذلك قد يرجع إلى حقيقة أنه عندما يبكي الناس كثيراً قد يتجاهلهم آخرون”.

ويوضح “فينغرهوتس” أن أسباب البكاء تتفاوت طوال حياتنا، فعندما نكون صغاراً نبكي عند التعرض لألم جسدي، ومع تقدمنا في العمر نذرف دموع التعاطف على معاناة شخص آخر، أو لأي أسباب عاطفية أخرى، ومهما اختلفت الأعمار فإننا نبكي عندما نشعر بالعجز أو الإحباط، أو عندما نشعر بالخسارة، أو غيرها من الأسباب.

وحسب الدكتور “فينغرهوتس” فإن النساء يبكين أكثر من الرجال، بما يعادل نحو 2 إلى 5 مرات في الشهر مقارنة بالرجال الذين يبكون مرة واحدة أو أقل كل شهرين.

ولا يبكي الرجال على شيء عادي، مثل تعطل الحاسوب، وقد يكون هذا بسبب حقيقة أنهم مهيؤون ثقافياً لحبس دموعهم، ولأن هرمون “التستوستيرون” يمنعهم من البكاء، لكنهم يبكون على نفس المواقف الخطيرة، مثل الفاجعة أو انفطار القلب، ويميل الرجال إلى البكاء بسهولة أكبر مع تقدمهم في العمر.