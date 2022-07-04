روسيا تهدد مقاتلات أمريكية فى الأجواء السورية

أفاد مسؤولون أمريكيون بورود تهديدات روسية لمقاتلات أمريكية، خلال مناورات عسكرية نُفذت في الأجواء السورية.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأحد عن المسؤولين قولهم: "وثّقنا تهديدات روسية لمقاتلات أمريكية خلال مناورات في أجواء سوريا".

وأضافوا: "الجانب الروسي لم يطلب موافقتنا كما ينص البروتوكول الخاص بالمناورات العسكرية".

وأوضح المسؤولون أن قائد القيادة المركزية الأمريكية زار قاعدة التنف شرقي سوريا بعد أيام من غارة روسية على موقع قريب من القاعدة الشهر الماضي.

وأكدوا أنه حذر من وقوع صدام مع روسيا في سوريا نتيجة "الاستفزازت الروسية"، ناقلين عنه تأكيده للقوات الأمريكية في القاعدة، "عدم التردد بالرد دفاعاً عن النفس".

وكانت طائرات روسية استهدفت خلال الفترة الماضية مقرات تابعة لفصيل معارض مدعوم من الولايات المتحدة بالصواريخ، بالقرب من قاعدة التنف شرق سوريا.

وبعد الاستهداف، قامت الروسية والسورية بتنفيذ مناورات مشتركة في 8 حزيران الماضي، للتصدي لطائرات معادية وهمية وطائرات من دون طيار اخترقت الأجواء السورية.