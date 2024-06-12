حوار تركي – خليجي حول سوريا: أنقرة تغازل دمشق

شهد الاجتماع السادس لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والحوار الاستراتيجي الرفيع المستوى مناقشات مكثفة حول الملف السوري، وقد استغل وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، هذه المناسبة لإرسال رسائل تؤكد استعداد بلاده للمضي قدمًا في المبادرة التي أعلن عنها رئيس الوزراء العراقي، محمد شيّاع السوداني، لتقريب وجهات النظر بين أنقرة ودمشق.

وفي تصريحاته، أكد فيدان على ضرورة اعتماد نهج شامل للوصول إلى حلول مستدامة للأزمات الإقليمية، وتوحيد مواقف الأطراف المعنية بسوريا، وذلك خلال لقاءات متكررة مع مسؤولين سوريين في السنتين الأخيرتين.

من ناحية أخرى، أشاد مجلس التعاون الخليجي بقرار الرياض فتح سفارتها في دمشق، مما يعكس التطلع نحو تحسين العلاقات مع سوريا، ويعيد للأذهان مبادرة سابقة حاولت الإمارات تسويتها لتقريب وجهات النظر بين تركيا وسوريا على أساس اقتصادي.

وفي سياق مماثل، أكد بيان المجلس على ضرورة عودة اللجنة الدستورية إلى الانعقاد كخطوة أساسية على طريق الحل في سوريا، وأعرب عن دعمه للجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين وتيسير عودتهم إلى بلادهم.

وعلى الجانب الدبلوماسي الإقليمي، تم التأكيد على استمرار اللقاءات الثنائية بين الدول المعنية، مما يشير إلى جهود متزايدة نحو التقارب والتعاون في هذا السياق.

الأخبار اللبنانية



