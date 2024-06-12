إيران تعلن عن استعدادها للمساهمة في إعادة العلاقات بين سورية وتركيا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن استعدادها للمساهمة في إعادة تطبيع العلاقات بين تركيا وسورية.

وفي تصريح أدلى به علي باقري، القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، لقناة “سي إن إن” التركية، قال : “لقد شارك الجانب السوري عدة مرات في اجتماعات عملية أستانا بحضور إيران وتركيا وروسيا.

وهذا يعكس رغبة الأطراف في تعزيز التفاعل والتعاون بين سورية وتركيا.

نحن نرحب بأي مبادرة تهدف إلى بدء تفاعل سياسي بين البلدين، ومستعدون لتقديم كل وسائلنا لتحقيق ذلك”.

كما صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سابقاً بأن أنقرة مستعدة لمواصلة عملية تطبيع العلاقات مع سوريو، مشيرًا إلى ضرورة القضاء على وجود حزب العمال الكردستاني في شمال سورية كجزء من هذه العملية.

من جانبه، أشار ألكسندر لافرنتييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية، إلى أن عملية تطبيع العلاقات بين سورية وتركيا قد توقفت منذ خريف 2023. وأوضح أن السبب يعود إلى أن دمشق تطالب بأنقرة بتقديم تأكيدات بشأن سحب القوات العسكرية التركية من شمال سورية.



RT