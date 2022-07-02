روسيا تنتج مدرعة جديدة اسمها أحمد

أنتجت صناعة الدفاع الروسية عربة مدرعة جديدة، تحمل اسم "أحمد".

وكشف مصدر إعلامي، أن الرئيس الشيشاني رمضان أحمدوفيتش قديروف هو أول مَن أبدى اهتمامه بالمدرعة الجديدة في نيسان 2022 ولذلك أطلق عليها اسم "أحمد".

وحرص صنّاعها على أن تفي العربة الجديدة بمتطلبات قوات العمليات الخاصة الروسية، حيث بدأ العمل في مشروع المدرعة الجديدة خلال آذار 2022.

وتتلخص الوظيفة الأساسية لمدرعة "أحمد" في نقل الجنود إلى جبهة القتال مع الحفاظ على سلامتهم في حال انفجار الألغام وتعرُّض قافلة السيارات إلى قصف بالذخيرة الانشطارية.